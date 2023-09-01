西北持續乾旱 甘肅損失22.9億

報道稱，今年甘肅全省降水總體偏少、氣溫偏高，河西走廊和隴中多地降水較往年同期偏少二至七成，已達重旱等級。旱情一度導致河西走廊多個水庫局部見底，多地農業大面積減產，部分地方人畜飲水受到臨時性影響。該省應急管理廳統計，截至8月25日，乾旱造成武威、金昌、張掖等10個市（州）31個縣（區、市）90.2萬人受災、農作物受災286.8萬畝、1.43萬頭大牲畜飲水困難。

在金昌市永昌縣，有在西北地區從事粟米種植14年的農戶稱，未曾經歷如此乾旱的天氣，今年秋收料減產60%至70%。乾旱天氣不僅讓灌溉用水困難，個人生活用水也供應不足。國家防總辦公室、應急管理部周一會商時指出，西北地區要落實抗旱責任和措施，優化抗旱水源配置，及時組織應急拉水送水，確保群眾飲水安全，同時千方百計抗旱保秋糧豐收，保障工農業生產用水需求，最大程度減輕乾旱影響和損失。