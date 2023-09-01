家中讀數高竟因大理石

民眾買檢測儀驗核輻射 受日本福島第一核電站排放核污水影響，內地民眾購買核輻射檢測儀。多間內媒近日報道，浙江省民眾測出住處輻射值最高。有專家指受檢測方式限制，民眾自行購買核輻射檢測儀測量意義不大，又指在家數值出現波動或與建材有關。

因為住在沿海城市，浙江人夏雲琪（化名）生怕會受核輻射影響，早前買一個檢測儀好讓自己放心點。詎料他早前在戶外測量時，儀器顯示輻射量只有每小時0.06至0.08微西弗，其住處反而升高至0.1至0.2微西弗；在洗手間、臥室測量，指數還會略為上升，但波動不大。

另有一名來自上海網民指出，內媒日前從東京測得0.01微西弗，其住處輻射量卻達到9.7微西弗，等於東京數值的976倍，令他不禁開始擔憂，「難道家裏的核輻射最強？」廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強解釋，在家測輻射值有波動跟建材有一定關係，因此意義不大。

專家稱自行檢測意義不大 當談及民眾住宅輻射值為何反而更高時，一名從事建材生意人士估計，由於建材含有天然大理石，導致輻射量較高。清華大學輻射防護辦公室常務副主任朱立此前曾使用專業儀器，對大理石輻射的放射值作檢測。結果顯示，幾款大理石樣品均可以安全使用，使用範圍不受限制。朱立介紹，涉及建築類放射性材料，目前有兩個國家標準，一旦檢測到石材或者建築物內放射性超標了，相關部門可對使用超標的材料提供方發起責任追訴，進行相應處罰。

內媒記者查詢國家核安全局官網發現，國家標準對公眾接受的輻射劑量限值為每年1毫西弗（等於1,000微西弗），與國際原子能機構設定的標準一致。國家核安全局曾經發文表示，每年1毫西弗並非一個安全限值，而每年1毫西弗對健康的影響也是微乎其微，因此認為民眾不必有太多的安全顧慮。本報綜合報道