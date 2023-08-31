美國圍堵中國 東亞軟肋多多

美國在東亞圍堵中國的布局是，北有日本、南韓，南為澳洲和菲律賓。中部以台灣為衝突點。台灣背後，一線是美軍在日韓的基地，主要是在沖繩的龐大海空基地，二線是關島美軍基地與連接夏威夷的後續武力和後勤，布局不能不算是精密仔細。至於加拿大與北約的戰機戰艦間中進入台海、南海，只是作出挑釁，無實際作用。

這樣的布局，雖說包括了日韓澳菲4國，但可靠的力量還是美國的駐軍，不是4國的軍隊。除了關島以外，美軍都是依附在當地政府，若當地政府有變，美軍基地未必可以維持，特別是菲律賓。美軍基地只是租借，即使租借期未滿，亦有被該國政府驅趕的可能。澳洲是五眼聯盟成員，盎格魯撒克遜人國家，所以英美聯同澳洲部署核潛艇對付中國，並在南太平洋抗衡中國與當地島國的合作。可是，澳洲經濟依賴中國，美國不能替代。澳洲與新西蘭同樣要避免陷入與華對抗的美國泥沼。

分而治之 擊破弱點 南海方面，美國的圍堵不穩，因而美國極力煽動菲律賓與中國在仁愛礁主權上武裝衝突，借此鞏固美國對菲的控制。只是菲律賓亦受東盟牽制，國內親華勢力不少，也不願被美國捲入與華對抗，破壞關係。美國的企圖，不易生效，美國沒法在南海方面給中國製造麻煩。中國加快建島部署防禦力量，卻是在戰時可斷美國從南海威逼中國，和日韓從中東的石油供應航道，反而制約日韓依從美國針對中國的作為。

日韓都不是主權完整國家，日本是自民黨一黨專政，保守政治壓抑民間的自主和擺脫美國駐軍的力量。日本社會厭戰，反戰傾向強，一旦中美衝突，日本自保之心會轉強。近年日本已陷入嚴重結構危機，人口減少和社會老化，雖有龐大外匯儲備，但國內債務巨大，不易維持經濟增長。美國與自民黨合力推動擴軍，亦難重建軍事工業。因而，日本會是與中國和解的最大可能。

相對地，南韓受制於國內統一的傾向，北韓的威壓，與日本的世仇，除了少數極右勢力外，未必會支持美國攻擊中國，反而會借機推翻美國在韓的軍事指揮權。下一屆大選若左翼上台，美國難保在韓的支持。美國在東亞對華的圍堵有頗多軟肋弱點，中國可分而治之，用外交來將之打破。

研究所所長 陳文鴻