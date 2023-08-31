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蝶中王后現身廣西
中國廣西九萬山自然保護區周二宣布首次發現金斑喙鳳蝶（圖），牠是世界八大名貴蝴蝶之首，獲譽為「蝶中王后」，也是中國唯一的蝶類國家一級保護動物，常棲息於海拔1,000米的原始常綠闊葉林，不易發現。保護區將進一步研究掌握金斑喙鳳蝶習性和活動規律，為人工培育及科學考察提供依據。
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