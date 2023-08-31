美軍校200年前時間囊 只剩灰塵學者迷惘

美國西點軍校周一舉行儀式，開啟一個估計來自近200年前的時間囊。全場觀眾翹首以待之際，卻發生戲劇性一幕：時間囊內空空如也，只有灰塵。軍校考古學家暗示，時間囊內可能是已分解的有機物，他們將進一步研究。

該時間囊去年5月首次出土，西點軍校校園當時翻新美國獨立戰爭大陸軍上校科希丘什科（Thaddeus Kosciuszko）紀念碑，在基座內發現時間囊。

現場觀眾大笑 它是一個鉛製方盒，每面大小約一平方呎，西點軍校估計是學員在1828年把鉛箱放在碑內。軍官預期，打開時間囊將出現三種可能：一無所獲、一堆灰塵，或是一些令人驚嘆的歷史文物。

隨着軍官撬開時間囊，現場觀眾開始大笑，因為裏面只發現灰塵，以及盒蓋上刻有銘文。工作人員隨即面面相覷、低聲交談，翻找盒底土塊。

西點軍校考古學家赫德森（Paul Hudson）在觀眾笑聲中承認，開箱結果不太符合預期：「我們不希望他們費盡心思把盒擺到紀念碑內，卻沒有放甚麼在盒內。」本報綜合報道