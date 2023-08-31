FBI搗殭屍網絡 檢值逾7千萬加密幣

Qakbot自2008年出現以來，是最臭名昭著惡意插件之一，過去曾被多個勒索軟件組織利用，造成數以億計美元損失。黑客會通過發送包含惡意附件或連結電郵，當用戶下載附件或點擊連結時，Qakbot就會感染電腦，使其成為殭屍網絡一部分。黑客之後可遙距控制受感染電腦網絡，或進一步在電腦安裝其他惡意軟件。