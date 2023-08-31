FBI搗殭屍網絡 檢值逾7千萬加密幣
【本報綜合報道】美國司法部前天宣布，聯邦調查局（FBI）聯同法國、德國、荷蘭、英國、羅馬尼亞及拉脫維亞等歐洲國家，成功摧毀惡意軟件Qakbot的殭屍網絡（botnet）。
此次行動由美國主導，一共查扣52部服務器，並從Qakbot查獲近900萬美元（約7,020萬港元）加密貨幣，屬有史以來最大規模針對殭屍網絡執法行動之一。
Qakbot自2008年出現以來，是最臭名昭著惡意插件之一，過去曾被多個勒索軟件組織利用，造成數以億計美元損失。黑客會通過發送包含惡意附件或連結電郵，當用戶下載附件或點擊連結時，Qakbot就會感染電腦，使其成為殭屍網絡一部分。黑客之後可遙距控制受感染電腦網絡，或進一步在電腦安裝其他惡意軟件。
聯同歐洲多國行動
在代號「獵鴨」行動計劃中，FBI聯同歐洲刑警及歐洲多國，透過由FBI控制伺服器路由Qakbot，再指示美國及其他地方受感染電腦刪除Qakbot，再把它們從殭屍網絡中分離出來，防止黑客通過Qakbot安裝其他惡意軟件。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：