諾丁山嘉年華拘308人 涉暴力藏毒性侵

歐洲最大街頭派對 逾200萬民眾聚倫敦 英國倫敦周日至周一舉行歐洲最大型街頭派對「諾丁山嘉年華」，一連兩天活動吸引超過兩百萬名民眾參與，卻發生暴力事件，造成至少8人被刀刺傷，另有308人被捕。多個主辦嘉年華組織譴責有關暴力行為，並澄清施襲者與活動全無任何關係。

8人遭刀傷 警稱執法不易 倫敦大都會警隊前天發聲明公布，警方周日拘捕110人，翌日再拉多198人，其中71人持有攻擊性武器、59人藏有毒品、57人襲警，其餘人士則違反公共秩序及與性相關行動等。至於一眾傷者年齡介乎18至40歲，全數均是男性，其中一名29歲傷者情況危殆，另一名19歲傷者情況嚴重但穩定，其餘傷者沒有生命危險。

對於諾丁山嘉年華連續兩年發生暴力事件，負責是次警務行動、倫敦大都會警隊副助理處長阿黛爾坎（Ade Adelekan）表示遺憾，又指沒有人質疑活動重要性，卻不能忽視持刀傷人、性侵及襲警事件，未來會回顧上述問題，再考慮是否需要作出改變。他最後提到，嘉年華是個充滿挑戰執法環境，既需保持警覺，亦要表現平易近人一面，為此感謝一眾同袍付出。另外，一個代表倫敦大都會警隊組織公布，75名警員在活動舉行期間遇襲、6人被咬、一人遭遇性侵、一人需要留院。

多個主辦活動組織事後亦批評，多個社區及市區在巡遊、音響系統、音樂、食物和服飾等投入大量時間、愛、創造力及努力，最終構成嘉年華，結果發生暴力事件，「這些人與諾丁山嘉年華及活動價值觀無關」。

早在諾丁山嘉年華舉行前，保守黨倫敦市長候選人希爾（Susan Hill）一度建議，嘉年華應移師別處舉行，理由是警方根本不希望前往諾丁山執法。惟倫敦市長、隸屬工黨的簡世德發言人重申，嘉年華是由肯辛頓北部及諾丁山的加勒比社區發起，應繼續留在原地舉辦活動。本報綜合報道