Meta刪大批帳戶 指宣傳中國

【本報綜合報道】美國社交網Facebook母公司Meta在周二表示，發現與中國執法部門相關人員與長期存在的大規模「垃圾假資訊」（spamouflage）行動有連繫，試圖偷偷宣傳中國並批評西方，已經刪除7,700多個Facebook帳號及數百個與該行動相關的其他頁面、群組和Instagram帳戶。

涉事帳戶亦批評西方政策 Meta在季度安全報告表示，中國這項「垃圾假資訊」行動活躍在50多個社交媒體平台和網絡論壇，包括Facebook、Instagram、中國字節跳動公司旗下TikTok、舊稱Twitter的X等。相關行動過去數年不斷展開，宣揚對中國的正面報道，以及對美國、西方外交政策和中國政府批評的負面評論。

Meta估計這是所知目前範圍最廣、產量最多的認知作戰行動，鎖定地點包括台灣、美國、澳洲、英國、日本，以及全球華語受眾，不過並未成功。

Meta又估計假帳號來自中國多地，但共享數碼基礎設施，似乎以明確的輪班模式運作，包括按北京時間有午餐和晚餐時間，Meta稱今次是旗下平台歷來最大規模的單次取締行動。