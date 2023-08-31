英外相訪華談疆港 北京不滿

祁湛明

【本報綜合報道】英國外交大臣祁湛明周三對中國進行正式訪問，是5年來首位踏足北京的英國外相。他抵埗前向記者表示，將與中方討論氣候變化、俄烏戰事，以至中英有嚴重分歧的問題，包括香港的自由、要求中方撤銷對5名英國國會議員制裁。中國外交部昨指涉港、涉疆問題屬中國內政，別國無權干涉。

祁湛明稱將討論英中如何合作令關係更有成效，亦討論中國在區內採取立場，以至如何應對俄羅斯入侵烏克蘭等，希望得出適當結論。對於英國國內有聲音反對訪華，祁湛明指若英國不運用影響力，當面向中方提出對香港和新疆的關注是軟弱表現，此行向中方表明只要不構成國安顧慮，英方歡迎中國投資。

中國國家副主席韓正昨會見祁湛明，韓正指中英兩國要秉持相互尊重、合作共贏精神，照顧彼此核心利益和重大關切；又指兩國政府要為企業創造良好營商環境，積極探索務實合作新增長點。祁湛明回應稱英中定期舉行面談以免誤解十分重要，他又與中共中央政治局委員、中央外辦主任、外長王毅會面。

祁湛明訪華之際，英國國會下議院外交事務委員會周三發布報告，首度在官方文件指台灣是「獨立國家」，指台灣擁有具國家地位的資格，包括常住人口、界定的領土、政府，以及與其他國家建立關係的能力，只是缺乏更廣泛的國際認可。