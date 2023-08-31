雷蒙多指在華投資多風險 遭中方反駁論點

轉抵上海訪問 代美企發聲 訪問中國的美國商務部長雷蒙多，周二晚上乘高鐵由北京轉到上海繼續行程，她稱獲美國企業反映中國愈來愈不宜投資，因面臨罰款、反間諜法定義含糊不清、知識產權被竊取、與獲補貼的國企競爭等風險。中國駐美國大使館同日反駁此言論，強調中國政府正在努力進一步放寬外企市場進入中國。

華倡降關稅遭美拒絕 雷蒙多表示，過去兩天向中國官員提出包括有英特爾、美光科技、波音公司等具體問題，以及其他商業議題；中方要求美方降低關稅、減少出口管制、撤銷對某些對外投資的限制等，但她表示拒絕有關要求。雷蒙多又指，美國政府的出口管制明確及透明，但中國未有為限制關鍵企業採購美光的產品，交代任何理由。她表示，現時美中兩國有非正式的溝通渠道，雙方可以透過電話交談，是向前邁進一步，但並不代表美方準備向中方妥協或讓步，只是讓美中兩國有機會降低誤判及分享訊息。

雷蒙多周三與上海市委書記陳吉寧舉行會談，她希望中國為美國企業提供更能夠預測的商業和監管環境、公平的競爭環境，也希望與中方商討共同實現多項商業目標的具體方法。陳吉寧表示，中美經貿關係對雙邊關係發揮穩定作用，但當前全球狀況相當複雜，經濟反彈稍為乏力，因此穩定的中美經貿關係符合兩國及全球利益。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，在中國展開業務的7萬間美國公司中，大多數都希望留在中國，近90%公司都有盈利；中國對外開放的大門只會愈開愈大，積極推進高水平對外開放，努力提供世界一流、以市場為導向、法律框架健全的營商環境。中國外交部發言人汪文斌昨指，中國是全球重要投資目的地之一，希望美方把不尋求與中方脫鈎等表態落到實處，為兩國經貿關係健康發展創造良好環境。

謝鋒：中美衝突沒贏家 另一方面，中國駐美國大使謝鋒周二在紐約出席第五屆美中商業論壇時發表演講，稱中美作為世界前兩大經濟體，搞陣營對抗帶不來和平安全，脫鈎斷鏈只會作繭自縛，強調中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，為世界提供更多和平紅利、發展紅利才是唯一正確選擇。他上月前往科羅拉多州出席阿斯彭安全論壇時不慎跌傷，本月較早前露面時可見其左手臂打石膏、掛吊帶固定，今次所見已經毋須打石膏。本報綜合報道

雷蒙多 謝 鋒