美兩架B1B分途與日韓演練

【本報綜合報道】美國周三派出兩架B1B超音速轟炸機前往日本海及朝鮮半島，先後與日本航空自衞隊及南韓空軍演習，也是美韓兩國「乙支自由護盾」演習一環。南韓軍方昨日稱，北韓向朝鮮半島東部海域試射彈道導彈。

朝再試射彈道導彈 日本防衞省統合幕僚監部在通報表示，日本航空自衞隊派出4架F15戰機及8架F2戰機，與美國空軍B1B超音速轟炸機在日本海上空展開各種戰術訓練，應對北韓發射運載火箭後，日本周邊安全保障環境日趨惡化。演習重申美日兩國回應任何情況的強大意志、日本自衞隊與美國軍隊的戰備狀態，以及進一步加強雙邊行動的能力。

該批美國轟炸機其後飛往朝鮮半島，與南韓空軍實施聯合空中演習，這是南韓軍方今年來第10次與美國轟炸機進行的聯合演習。在美國現役三大轟炸機中，只有B1B超音速轟炸機沒有投射核武的能力，但它是美國空軍常規彈藥裝載量最大的軍機；另外兩款現役轟炸機是B2隱形戰略轟炸機、B52H戰略轟炸機，它們可以搭載核武。

下月9日是北韓建政75周年紀念日，《勞動新聞》昨日發表社論，大肆宣揚領袖金正恩的核武建設功績，稱無論何時都將把自身力量發展得更加絕對且不可逆，在最尖銳持久的反美對抗戰中，書寫全新的勝利歷史。南韓傳媒分析指，北韓傳媒通過以上表述強調金正恩對國家的核心貢獻，展現出其不斷強化核武力量的強烈意志。