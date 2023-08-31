美兩轟炸機 首度降挪威熱加油

更快繼續執行任務

B2隱形戰略轟炸機具備投射常規彈藥及核武的能力，但平時不會在內置彈藥艙掛載核武；「熱加油」是指軍機在地面補充飛行燃料期間，引擎保持運轉狀態，機組人員留在機上，此舉大幅減少以往加油所需的時間，令軍機更快起飛繼續執行任務。美國空軍周三表示，在北約成員國境內「熱加油」，可以增加B2隱形戰略轟炸機的航程、減少停留地面的時間，在戰略地點實施更可以提升在歐洲地區的空中戰力。