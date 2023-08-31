美兩轟炸機 首度降挪威熱加油
【本報綜合報道】美國正在冰島部署3架B2隱形戰略轟炸機，執行歐洲地區轟炸機特遣隊任務；其中兩架周二與挪威F35A隱形戰機的訓練後，首度降落該個北歐國家，並在中部歐蘭空軍基地「熱加油」，展示美挪兩國阻嚇威脅及加強北約的承諾。
更快繼續執行任務
B2隱形戰略轟炸機具備投射常規彈藥及核武的能力，但平時不會在內置彈藥艙掛載核武；「熱加油」是指軍機在地面補充飛行燃料期間，引擎保持運轉狀態，機組人員留在機上，此舉大幅減少以往加油所需的時間，令軍機更快起飛繼續執行任務。美國空軍周三表示，在北約成員國境內「熱加油」，可以增加B2隱形戰略轟炸機的航程、減少停留地面的時間，在戰略地點實施更可以提升在歐洲地區的空中戰力。
美國空軍解釋，B2隱形戰略轟炸機具備獨一無二的長程、滲透打擊能力，但代價是使用很多飛行燃料；如果利用夥伴國家的裝備及基礎設施進行加油，可以大幅減少對空中加油機的依賴，形容在部分情況下，這個因素已經決定任務是成功抑或失敗。
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