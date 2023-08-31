美再援烏 包括短程空對空導彈

【本報綜合報道】美國周二宣布向烏克蘭提供總值2.5億美元（約19.5億港元）軍事援助，包括首次提供戰機使用的AIM9M短程空對空導彈、高機動火箭系統彈藥等。日本首相岸田文雄同日向烏克蘭總統澤連斯基表明，將提供反無人機探測系統。

美國國務卿布林肯表示，美國與盟友無論多久都會與烏克蘭站在一起；白宮發言人巴埃爾表示，當俄羅斯繼續對烏克蘭人民進行殘酷襲擊，包括上周的攻擊，新一批軍事援助將協助烏克蘭軍隊作戰，並為防空系統提供支持。俄烏戰爭去年2月24日爆發以來，美國累計向烏克蘭提供超過430億美元（約3,354億港元）軍事援助；美國總統拜登本月較早時要求國會通過額外240億美元（約1,872億港元）對烏援助。

日提供反無人機探測系統 岸田文雄周二與澤連斯基舉行電話會談時表明，日方繼續支援烏克蘭，運用撥予北約3,000萬美元（約2.34億港元）基金向烏克蘭提供無殺傷力的裝備，包括反無人機探測系統。岸田文雄5月與訪日的澤連斯基舉行會談時承諾，提供100輛自衞隊小型貨車及物資運輸車輛。