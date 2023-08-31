射程逾500公里導彈 烏指俄剩585枚

【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局副局長斯基比斯基周一表示，俄羅斯武器庫存射程500公里以上的導彈有585枚；俄軍伊斯坎德爾導彈旅沿邊境3個州及克里米亞半島部署，威脅烏克蘭前線及邊境地區，導彈從飛行到擊中目標只需數分鐘。

斯基比斯基估計，俄羅斯擁有近270枚伊斯坎德爾彈道導彈、約140枚熾熱海射巡航導彈、100枚Kh101、Kh555、Kh55空射巡航導彈，以及75枚匕首高超音速導彈。俄羅斯尋求改良150枚Kh22長程反艦導彈，Kh32空射巡航導彈每月產量不超過10枚。俄羅斯產能達到臨界極限及打算積累高精度導彈數量，現時減少使用Kh101空射巡航導彈，無法達成每月生產40枚該款導彈的目標，而缺乏外國製部件是原因之一。

斯基比斯基聲稱，俄羅斯因多款導彈不能夠按照預定數量生產而改變戰術，結合各類型導彈及更精準選擇目標，並重視測定巡航導彈及無人機的飛行路線，避開烏克蘭防空系統；若俄方獲得烏克蘭特定地點的緊急定位資訊，便使用更精準及快速的導彈。俄軍戰術變化或與秋冬前積累導彈，企圖再次攻擊烏克蘭能源系統有關。惟斯基比斯基相信，俄羅斯去年每次發射70枚至100枚導彈的大規模攻擊不會重現。