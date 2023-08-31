6州遭烏無人機猛襲 俄射導彈反擊基輔兩人被殺

烏克蘭周三凌晨對俄羅斯本土發動兩國開戰後最大規模的攻擊，無人機襲擊莫斯科州、普斯科夫州、奧廖爾州、布良斯克州、梁贊州、卡盧加州及克里米亞半島，目標包括一個相距660公里的空軍基地，4架運輸機損毀。俄羅斯同時對烏克蘭首都基輔展開今年春季以來最猛烈的空襲，造成兩人死亡及3人受傷。

俄失4運輸機 莫斯科一度停飛 俄烏戰爭踏入今年後，交戰雙方展開了「無限制無人機戰」，每次派遣大批無人機施襲。在烏克蘭最新一次行動中，成功得手的攻擊目標是俄羅斯西部接壤愛沙尼亞與拉脫維亞的普斯科夫州，普斯科夫機場4架伊爾76運輸機損毀，其中兩架起火。烏克蘭軍方情報部門聲稱遇襲運輸機全數摧毀，另外兩架飛機可能受損；有東歐傳媒指襲擊波及7架飛機，包括一架圖22M3轟炸機，其中兩架伊爾76運輸機徹底摧毀。

在莫斯科州，防空部隊擊落一架來襲無人機，當地所有機場一度暫停航班升降。卡盧加州、布良斯克州、奧廖爾州、梁贊州也出現烏克蘭無人機，其中布良斯克州在短短24小時擊落7架來襲無人機。俄羅斯國防部表示，在黑海摧毀烏克蘭4艘快艇，合共載有50名特種作戰部隊人員；烏克蘭無人船攻擊克里米亞半島塞瓦斯托波爾。

面對烏克蘭無人機大舉越境進攻，俄羅斯隨即發動報復式空襲，周三凌晨出動11架圖95MS戰略轟炸機發射28枚巡航導彈，又從南部及北部方向派出16架伊朗製自殺式無人機；烏克蘭空軍宣稱成功攔截全數來襲巡航導彈及其中15架自殺式無人機。

烏克蘭總統澤連斯基顧問波多利亞克批評，俄羅斯蓄意攻擊平民人口，動機是為了報復國內愈來愈多「意外」發生、前線作戰失利、種族仇恨以及試圖作出心理恐嚇。

俄國防部：一天消滅760烏克蘭兵 俄羅斯國防部周三通報，當天凌晨使用空基及海基長程精確制導武器，集中打擊烏克蘭指揮及偵察哨所，聲稱打擊目標已經達到，所有指定設施都被擊中；又表示在烏克蘭的特別軍事行動中，一天內消滅760名烏克蘭士兵。俄羅斯外交部聲言，烏克蘭必定就無人機襲擊一事受到懲罰；克里姆林宮表示，總統普京第一時間收到相關通報，又指俄方軍事專家正在調查烏方無人機的飛行路線，以便採取預防措施。

烏軍反艦導彈 攻俄地面目標 另一方面，美國軍事新聞網站The War Zone周二報道，烏克蘭國防部官員表示，上周三使用一枚改裝該國研發的海王星反艦巡航導彈，攻擊俄羅斯一套部署克里米亞半島西部的S400防空導彈系統；又透露烏方計劃利用陸攻版的海王星巡航導彈，攻擊其他在俄羅斯本土境內的目標，包括首都莫斯科。俄羅斯國防部周二首次宣稱，擊落一枚海王星反艦巡航導彈，但未有說明導彈當時飛往船艦抑或陸地目標。本報綜合報道

普斯科夫機場伊爾76運輸機起火。 俄烏戰爭8月30日形勢發展