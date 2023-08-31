買氣槍圖掩飾失槍 台起訴7軍官

【本報綜合報道】台灣海軍陸戰隊龍泉新兵訓練中心去年遺失一把手槍，有軍官事後購買外形相似的氣槍企圖蒙混過關。屏東地檢署周二宣布偵查終結，以觸犯陸海空軍刑法及偽造準公文書等罪名起訴指揮官、營長共7名軍官。

訓練中心發現未上報 龍泉新兵訓練中心第二營去年2月召集後備軍人受訓，鄭姓教育班長在整備階段檢查武器時，未察覺遺失一把點45手槍。同年3月4日，吳姓士官長清點發現遺失一把手槍，於是向陳姓值星連長及林姓營長通報。

林指示全營軍士官搜尋無果後，未依規在半小時內上報國防部。待同月20日潘姓指揮官聽聞營區遺失槍械，仍沒有依照規定與程序回報。為掩飾遺失槍枝，林姓營長與4名連長商議集資購買4把氣槍，並選定其中一把刻上裝備序號，企圖以假亂真。

屏東地檢署決定以觸犯陸海空軍刑法，起訴鄭姓教育班長、潘姓指揮官及林姓營長。林姓營長及4名連長則以偽造準公文書罪起訴。案中另有5名軍官配合不實登載，檢察官審酌各人均無前科，且他們只是屈從配合上級隱瞞不報，加上有悔意，因此暫緩起訴處分。