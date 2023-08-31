台商控新黨前主席詐欺再遭駁回

郁慕明

【本報綜合報道】台灣新黨前主席郁慕明多年前集資6,000萬美元（約4.68億港元），前往香港和中國大陸開設房地產公司，其後爆發經營糾紛，去年8月張姓台商等人指控郁藉故將原始股東趕出公司，向台北地檢署提告郁及趙姓總經理涉嫌詐欺及背信。台北地檢署早前偵查終結，認為罪嫌不足，不起訴郁、趙二人。台灣高檢署周二駁回原告再議，郁、趙獲不起訴處分確定。

偵查終結獲不起訴 張姓台商等人指控，郁慕明多年前以主席身份邀集新黨黨員合作經商，分別在香港和遼寧撫順設立「香港樂活」及「撫順樂活」地產公司。張指控，當時郁自稱與大陸關係佳，毛遂自薦擔任董事長，其後疑挪用公款，投資人認為郁涉嫌吸金詐騙，遂決定在兩岸分頭提告。

當時，郁曾委託律師發表聲明指有關「坑殺台商」的報道與事實不符，且未經他本人聯繫查證，全案已進入司法程序。台北地檢署偵辦後，將時任「撫順樂活」公司董事長郁慕明及趙姓總經理處分不起訴。張姓台商不服，向台灣高檢署聲請再議，高檢署審核後認為張再議無理由，周二予以駁回。