台網貸平台騙22.5億元 31人落網

【本報綜合報道】台灣台北地檢署偵辦網絡借貸媒合平台im.B詐騙案多月，先後發動3波搜查行動，周二偵結案件，案中主腦曾明祥及曾耀鋒父子及行政院前政務顧問陳振坤等31人，涉嫌在7年間吸金逾90億元（新台幣‧下同，約22.5億港元），依違反銀行法、詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴。

去年起未支付利息及償還本金 案情指，曾耀鋒（又名曾國緯）與女友張淑芬2015年成立網絡借貸媒合平台im.B，由父親曾明祥掛名公司負責人。曾男等人藉媒合不動產借貸進行債權認購並吸收資金，再由平台每月支付投資人利息。但從去年起，平台未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸。檢警調查發現，曾男等人在平台上張貼的債權多為造假，截至今年4月底，陸續有投資者報警，估計受害人數至少5,000人。

警方早前兵分多路到桃園等12處搜索，拘提曾姓父子、張女等重要幹部共8人到案，查扣現金300萬元（約75萬港元）、各式名牌包48個、名酒22箱、銅雕藝術品3件、教戰手冊、會員名冊等贓證物。與曾耀鋒為好友關係的陳振坤，涉嫌替曾男等人隱匿犯罪所得，被依洗錢罪起訴。至於曾出席曾耀鋒宴會及被指替曾男買通關係的行政院副院長鄭文燦，以及疑接受曾耀鋒無償供應房產、汽車的民進黨立委陳歐珀等多名政治人物，檢方正另案偵查中。