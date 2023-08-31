東莞學生午休要收費 校方回應非強制

【本報綜合報道】近來網上流傳廣東省東莞市一間學校的學生午休有3種收費，趴桌睡每學期要200元（人民幣‧下同，約220港元），教室午休墊躺平要360元（約400港元），午休室床位要680元（約750港元）。校方工作人員周二回應稱，上述費用並非強制，如家住旁邊的學生可由家長接回去午休，便不需交費。

聲稱屬課後服務項目 不少網民質疑，為何連趴在桌子上睡都要收費，亦有人稱自己小時候上學，趴在學校桌子上睡很平常，沒聽過要收費。涉事學校的工作人員表示收費一事屬實，是東莞市教育局規定並下發了文件，按照每天2元（約2.2港元）的標準收費，採取自願原則。工作人員指出，學生午休屬於學校課後服務項目，安排有專業的老師看管，相當於管理費用。市教育局派出工作組到學校實地調查，如發現違規將依法查處。

東莞12345政府服務熱線工作人員則表示，早在2019年就有一個關於午休的文件，名為《關於推進東莞市中小學生校內午餐午休服務工作的通知》，指出午休服務是服務性收費，可自願參加，按照實際成本來收取。校內午餐午休服務應由學生和家長自主選擇，不得強制或統一要求，費用由家長承擔，由市場監督管理部門監督價格。