黑箱雕塑玷污七夕 縣住建局長被免職

河南魯山縣耗770萬元 疑先施工後招標 上周二是七夕節，河南省平頂山市魯山縣為修建此一座「牛郎織女」雕塑，卻引起爭議。該雕塑花費715萬元人民幣（約770萬港元）建造，民眾批評雕塑既醜且貴，涉嫌抄襲，甚至懷疑是「先施工後招標」，中標公司更可能是由縣政府成立。縣政府及住建局面對質疑，卻「一問六不知」，甚至有工作人員爆粗回應問題。魯山縣聯合調查組周二通報，縣住建局黨組書記、局長黨××被免職。

魯山縣被視為牛郎織女故事的發源地，於是建造一個高度約17米的雕塑，採用鑄銅、鍛造、浮雕及着色相結合的形式，希望表現魯山文化之城、旅遊之城新形象。雕塑在中國（魯山）七夕節開幕式揭開面紗後，引起民眾批評，據稱雕塑內裏是空心，牛郎織女通體黑色。故事中為二人搭起團圓之橋的本應是喜鵲，雕塑卻變成白鴿。

被指抄襲湖南湘江女神像 雕塑被指疑似抄襲由廣州美術學院雕塑與公共藝術學院副院長張弦團隊設計的湖南長沙湘江女神像，只是主題改為牛郎織女，細節卻粗糙，與原作不可同日而語。

魯山縣住建局回應稱，雕塑的招標建設符合流程，有質疑可向審計部門提出，卻未能夠說服民眾。中標公告顯示，發布日期是今年6月14日，採購方式為公開招標，7月6日開標，中標企業為睿澤藝術（深圳）有限公司。有民眾舉出6月23日拍攝的照片，稱雕像基座在中標前搭好。內地傳媒致電縣住建局，工作人員爆粗：「監督你×，滾！」惟向縣人民政府查詢時，對方以6個「不知道」和一個「不清楚」回應。

風波擴大後，魯山縣成立聯合調查組，在初步調查的基礎上，決定依規依紀對負有直接責任的黨××予以免職，對縣住建局工作人員李××言詞不當的行為給予政務記大過處分，對社會關注的項目設計、工程造價、招標流程等問題進行全面審查。本報綜合報道