蔣萬安稱兩岸關係如江河行舟

【本報綜合報道】相隔3年，上海台北雙城論壇昨日再次以實體方式舉行。台北市市長蔣萬安致詞時引用唐詩詩句「江河行舟」形容兩岸關係，指要「在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維」。上海市市長龔正強調，要以更開放的姿態、更務實的舉措，為台胞台企尤其是台灣的青年人，在上海市發展提供更加有力的幫助。兩人之後一同見證雙方簽署包括減碳永續、會展產業及羽毛球運動的3項合作備忘錄。

雙城論壇上簽署3項合作備忘錄 龔正表示，雙城論壇作為上海、台北兩市深化交流合作的重要平台，連續13年成功舉辦，合共簽署42項交流合作備忘錄。今年論壇以「新趨勢新發展」為主題，寄託兩地對進一步攜手推動經濟社會融合發展的共同期許，也承載着兩岸同胞對兩岸關係和平發展的共同心願。蔣萬安表示，這次論壇之行來之不易，最重要是雙方願意在不平靜的兩岸關係下，尋找可以對話、可以共享的價值。他又引用唐詩稱兩岸關係不應該「過盡千帆皆不是」，但是也不應一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」。

蔣萬安前一天抵達上海市後，參觀洋山深水港和上海老港生態環保基地，期間問到台灣貨運與上海港的業務往來情況。上港集團董事長顧金山表示，台灣海運公司陽明、長榮、萬海的貨櫃吞吐量佔上海港約十分之一，即約400多萬貨櫃，其中10%是兩岸間的貨物往來。蔣萬安之後在上海國際會議中心世界會客廳與龔正會晤，表示雙方要務實地面對發展，和平爭取雙贏。龔正表示，願推動兩市合作向縱深發展。