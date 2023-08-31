中央統戰部前副部長涉賄雙開

【本報綜合報道】中央紀委國家監委昨日通報，對中央統戰部前副部長、國家宗教事務局前局長崔茂虎嚴重違紀違法問題立案審查調查，發現他嚴重違反黨紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，決定開除其黨籍及公職，終止其黨的二十大代表資格，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

崔茂虎大搞權色交易 調查指，崔茂虎違規佔用耕地搞政績工程，履行全面從嚴治黨主體責任不力，處心積慮對抗組織審查；沉迷奢靡享樂，長期接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊等活動安排；不按規定報告個人有關事項，違規選拔任用幹部；違規收受禮品禮金，縱容、默許親屬和其他特定關係人利用其職務影響協調承攬業務獲利，大搞權色、錢色交易；違規干預和插手司法活動；利用職務便利為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

寧夏重慶官員俱雙開 中央紀委國家監委同日通報，對寧夏自治區黨委前副書記、銀川市委前書記姜志剛，以及重慶市人大常委會前黨組副書記、副主任，市總工會前主席鄭洪嚴重違紀違法問題立案審查調查，亦發現二人非法收受巨額財物等問題，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪等，決定開除他們的黨籍及公職，並移送審查起訴。