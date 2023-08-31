四川山洪工地奪命 5人涉謊報被拘

未按要求及時疏散 4死48失聯 四川省人民政府周三通報，涼山彝族自治州金陽縣蘆稿鎮本月21日受短時強降雨影響，導致山洪暴發，洪水湧入一個建設工地，造成4人遇難及48人失聯；另有5人涉嫌不報、謊報安全事故罪，在周一被刑事拘留。中央要求全力搜尋失蹤者，全面開展調查，並強化安全監管保障人民生命財產安全。

通報指，蜀道集團承建的沿江高速JN一標段項目建設工地受災。在災害發生前，防汛應急等相關部門對沿江高速JN1（金寧一）標段項目曾經進行多次預警和調度。雖然項目部安全負責人、值班人員等均確認反饋，但並未按照要求及時組織疏散人員避險。事發後，省防汛抗旱指揮部組織多部門趕赴現場，會同屬地展開搶險救援，累計投入2,000餘人，對蘆稿林河道、金沙江水域、交通幹道、沿河山林等開展拉網式搜救，上周三至上周四、周日先後打撈起遇難者遺體。

調查災後損失期間，當局發現項目施工企業上報失聯人數可疑，省級層面成立調查處置領導小組，傳喚調查項目部及勞務公司相關人員，同步展開查證走訪、數據分析等工作，經梳理排查發現，事發時工地有201人，其中149人脫險。今次通報的工地人員數字遠多於此前公布的數字，此前報道指工地只有85人。沿江高速公路JN一標段項目部及勞務公司劉×等人涉嫌不報、謊報安全事故罪被刑拘，公安機關正展開案件偵辦。

廣東雨災沖走汽車3死 另一方面，廣東省梅州市五華縣周二受暴雨侵襲，部分地區出現山泥傾瀉、路樹傾倒。一輛載有4人的汽車遇上激流，車上一名成年男子獲救，但餘下3人被激流沖走，救援人員翌日早上先後打撈出所有失蹤者的遺體，他們分別是一對17歲和20歲的姊妹，以及她們15歲的弟弟。當地應急管理局正在統計暴雨被困人數及財產損失。

內地傳媒從氣象部門了解到，由周二傍晚到晚上，梅州市中南部出現暴雨局部大暴雨。晚上8時，豐順縣和五華縣先後發布暴雨紅色預警；下午4至晚上10時，五華縣雙華鎮錄得全省最大降雨量171.5毫米，部分地區出現山泥傾瀉、路樹傾倒等的情況。當地大都河一段長約30米的河堤崩塌，當地組織連夜搶修。本報綜合報道