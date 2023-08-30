兩岸國際

印度送太陽探測器升空
繼太空船日前成功登陸月球後，印度將於周六發射首個研究太陽的天基觀測站「印度太陽神L1」（圖）。探測器將由重型運載火箭PSLV發射升空，預計用4個月時間飛行150萬公里至拉格朗日點L1，研究太陽風。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc