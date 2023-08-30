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印度送太陽探測器升空
繼太空船日前成功登陸月球後，印度將於周六發射首個研究太陽的天基觀測站「印度太陽神L1」（圖）。探測器將由重型運載火箭PSLV發射升空，預計用4個月時間飛行150萬公里至拉格朗日點L1，研究太陽風。
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