暌違22載 慘遭螺旋槳重創 座頭鯨再現澳洲

【本報綜合報道】一條雌性座頭鯨2001年在澳洲悉尼水域，遭船隻螺旋槳割傷，其背部和尾鰭留下多道傷痕。鯨魚最終幸存，更獲命名為「Bladerunner」。從此觀鯨者每年都在尋找牠，但目睹其身影的人可謂少之又少。一名攝影師上周六就幸運地在新南威爾士省外海拍攝到該條鯨魚，她激動不已。

背部尾鰭留疤 熱衷拍攝鯨魚的攝影師哈里斯（Tracey Harris）當日早上，乘搭商船時途經新省最南端小鎮伊登南部博伊德塔附近時，看見一條鯨魚游近岸邊，於是用相機捕捉牠的身影。當鯨魚背部浮上水面、尾巴翹起時，哈里斯發現牠身上有一排平行且等距的切割傷痕。

哈里斯形容：「我當時在想，牠（鯨魚）看來就像一頭老虎。」後來有水手指出，該條鯨魚正是大名鼎鼎的Bladerunner，令眾人不禁驚呼。哈里斯強調，這次拍攝結果一生人只有一次，沒想到會遇到Bladerunner，但是她同時指出，一想到人類令牠所受的傷害，就感到作嘔。