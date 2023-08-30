尼斯湖大規模探秘境 無人潛艇測出4怪聲

英國蘇格蘭民間傳說尼斯湖水怪廣為流傳，志願者日前發動50年來最大規模搜索，更首次出動多種先進設備，包括熱成像無人潛水艇。行動於周日結束，從湖下探測到4聲獨特「咕嚕」聲，卻因錄音設備未打開而無紀錄。尼斯湖中心總經理稱評估數據需大量時間，他仍深信湖底潛藏龐然大物。

200人尋水怪

搜索行動由尼斯湖中心和志願研究組織尼斯湖探索主辦，上周六至周日一連兩天舉行。約200名志願者參加活動，分別來自西班牙、法國等世界各地。部分人在尼斯湖周圍17個地點監測，組織者麥肯納（Alan McKenna）和團隊乘船在尼斯湖投放水聽器。他稱上周五測試儀器時探測到怪聲，承認：「我們都有點激動，跑去確認錄音機打開與否，卻發現沒插上電源」。他們周日在同一地點探測，卻一無所獲。