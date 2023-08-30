庭審撞正初選關鍵日 特朗普炮轟

被控企圖推翻大選結果 美國一名聯邦法官前天公布，前總統特朗普被控企圖推翻2020年總統選舉結果案件定於明年3月4日在華盛頓開審，與共和黨總統初選關鍵日「超級星期二」只差一天。特朗普表明會就審訊日期提出上訴，認為有關安排干預選舉。

負責此案的司法部特別檢察官史密斯主張案件應在明年1月2日開審，相反特朗普代表律師則以需時檢視數量龐大證據為由，期望法院押後至2026年4月審理案件。聯邦法官丘特坎（Tanya Chutkan）否決雙方提議，並稱無論是明年1月2日抑或2026年4月均屬「不可接受」。

對於特朗普一方期望押後審理案件，丘特坎重申辯方根本不需要兩年多時間準備。她又強調不能夠也不應該因應被告個人及職業義務設定開審日期，理由是特朗普與任何被告一樣，無論該名前總統如何安排日程，須確保審訊能夠順利舉行。

除了此案，特朗普涉嫌隱瞞向艷星支付掩口費而被控偽造商業紀錄一案將於明年同月25日在紐約開審，丘特坎稱將與負責案件法官商討，避免審訊撞期。另外，特朗普被控企圖推翻2020年總統選舉喬治亞州點票結果一案則於下月6日答辯，而被控不當處理密件一案則於明年5月20日開審。

77%受訪者指拜登太老難勝任 當得悉請求遭到否決後，特朗普同日在社交網批評檢察官故意拖慢調查進度，令審訊時間與總統選舉對手、現任總統拜登競選活動撞期。

另一方面，美媒與芝加哥大學本月10日至14日曾訪問1,165名成年國民，並於前天公布民調結果。約77%受訪者認為本年11月踏入81歲的拜登年事已高，如果他明年成功連任，將無法有效履行總統職務。28歲傳訊專業人士伯登（Noah Burden）表示，拜登及特朗普均一把年紀，民主、共和兩黨資深政客價值觀過時，對待國家及世界看法已不再準確。本報綜合報道