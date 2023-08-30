美陸軍特別部隊演習 模擬關閉核電廠

【本報綜合報道】俄烏戰爭去年全面爆發後，烏克蘭扎波羅熱核電廠的安全備受國際社會關注，擔心交戰雙方的衝突會引發核災難。美國國防部周一發布消息，美國陸軍其中一支核去功能化部隊上月在國內展開演習，模擬關閉一個核電廠，指在一個敵對環境處理受損核電廠或核反應堆發生緊急情況的可能性，已經成為新威脅。

實境突擊 謹慎截電 美國國防部的核去功能化部隊代號分別是「曼哈頓」、「鐵娘子」、「汪達爾人」，均屬於陸軍第20化學、生物、放射性、核、爆炸物司令部。「曼哈頓」核去功能化部隊上月22日聯同陸軍特種部隊，從肯塔基州坎貝爾堡發起一場空中突擊訓練演習，他們抵達亞拉巴馬州荷里活，成功模擬關閉貝爾豐特（Bellefonte）核電廠；該核電廠沒有運作及未完工，因此沒存放核燃料，成為安全及真實的訓練場地。

參與演習的士兵表示，核電廠控制室放置一個模擬器，形成一個真實的核電廠環境，讓部隊突擊、奪取、謹慎地關閉電力，與以往課室主導的反應堆訓練環境不同。

核去功能化部隊屬於美國國防部的核專家，隨時利用及破壞屬於大規模殺傷力武器的核及放射性基礎設施及零件，阻止敵人具備短期能力。他們同時是美國聯邦調查局領導的國家技術核法證地面收集特遣隊成員，受訓執行核爆炸後的核法證工作。