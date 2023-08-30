美學者指華供俄無人機關鍵部件

17%零件經香港運俄

工作組由烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）和研究所所長兼前美國駐俄羅斯大使麥克福爾（Michael McFaul）擔任主席，報告指俄羅斯嚴重依賴外國製造的零部件，尤其是3種用於攻擊烏克蘭無人機型號的微電子零件。數據顯示，67%的無人機零件來自中國，其中17%通過香港運往俄羅斯；5%和2%的無人機零件分別來自土耳其和阿聯酋。無人機亦有日本、南韓、瑞士和其他國家所製造的零件，包括處理器、晶片、晶體管和其他重要零件。