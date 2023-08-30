華研究生化身槍手 北卡州殺華裔教授

有人跳窗逃生 大學一度封鎖 美國北卡羅萊納州奧蘭治縣北卡羅萊納大學教堂山分校前天傳出槍聲，正在校內就讀的中國研究生齊泰磊（Tailei Qi，音譯）涉嫌開槍擊斃一名教職員，有傳是華裔指導教授嚴資傑（Zijie Yan，音譯）。他正被警方拘留，暫未被正式起訴。受事件影響，兩名學生一度需跳樓逃生，校方亦封鎖校園長達數小時。

事發於下午1時左右，校內實驗室傳出槍聲，一名教職員中槍死亡。由網傳影片可見，兩名身穿白衫男子不敢留在室內，直接從一樓扔下書包，之後跳落地面離開。直至下午2時30分，警方帶走一名身穿深灰色上衣、藍色長褲男子，暫未發現犯案槍械，由於尚未提出正式指控，加上未與死者家屬聯絡，因此沒有公布疑犯名字，也沒有提供受害人任何細節。

在帶走該名男子前，警方曾宣布正尋找一名疑犯，同時發布相關照片，促請任何人只要見到相中男子，需保持距離及報警。當地傳媒發現，疑犯容貌與校內34歲中國研究生齊泰磊相片相同。另有網民透露，齊泰磊正正是死者嚴資傑的研究團隊成員。

根據大學網站，齊泰磊2022年加入北卡羅萊納大學教堂山分校應用物理系研究小組，其指導教授的確是嚴資傑。齊泰磊早年與弟弟齊太安在中國高考考得624分，成為家鄉河南省封丘縣大沙村美談，隨後畢業於中國武漢大學物理系，曾在廣東省深圳市南方科技大學出任研究助理，至2021年取得美國路易斯安那州立大學材料科學系碩士學位。

曾指美充滿欺凌 當齊泰磊照片流出後，網民發現他曾在網上大吐苦水，包括提到美國充滿欺凌問題等。受事件影響，大學一度呼籲所有人進入室內，遠離身邊窗戶，同時取消課堂，更一度進入「安全模式」，即關閉及鎖上校內建築物，直至下午4時14分左右宣布一切回復正常。北卡州州長科珀事後強調，州長辦公室正與執法部門及校方保持聯繫，確保校園安全。他形容新學期以悲痛方式開始，將提供必要援助。本報綜合報道