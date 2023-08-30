華商務部長：泛化國安不利經貿往來

【本報綜合報道】中國商務部長王文濤周一在北京與美國商務部長雷蒙多舉行會談，他表示泛化國家安全不利於正常經貿往來，實施單邊、保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈供應鏈安全穩定。雷蒙多翌日分別與中國國務院總理李強及副總理何立峰會面，李強表明希望美國和中國可以相向而行。

同意與美方每年見面 設工作組 王文濤與雷蒙多就中美經貿關係和共同關心的經貿問題，進行理性、坦誠、建設性的溝通。王文濤指經貿關係是中美關係的壓艙石，兩國貿易對各自經濟和世界經濟都很重要。他重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切，希望美方把不尋求與中方脫鈎的表態落在實處。

中國商務部表示，王文濤和雷蒙多宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通渠道。雙方成立一個工作組，尋求解決具體商業問題的辦法，每年舉行兩次副部級會議；兩位部長也同意每年至少會見一次，並啟動出口管制訊息交流機制，是解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律，就出口管制訊息進行交流。

雷蒙多與何立峰舉行閉門會議前致詞，稱中美商業關係是全球最具影響力的關係，負責任地管控這段關係，對兩國以至全世界至關重要。何立峰向雷蒙多表示，希望美國與中國能夠一同以理性與務實的做法合作，又稱隨時都準備好與雷蒙多合作。