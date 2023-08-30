美建印太火力支援 巡航導彈銷日本

助制衡中朝俄 澳洲去年已購同款 東北亞地緣政治局勢持續緊張，日本決意建立反擊能力應對中國、北韓、俄羅斯的威脅。美國國務院周一宣布批准以1.04億美元（約8.11億港元），向日本出售50枚射程約1,000公里的AGM158B聯合空對地防區外導彈增程型。澳洲去年獲准採購同一款巡航導彈，意味美方拉攏日澳兩國在印太地區構建「導彈網」。

美國國防安全合作局在新聞稿表示，已經就向日本出售巡航導彈一事知會美國國會。這宗軍售案的項目還包括聯合空對地防區外導彈反干擾全球定位系統接收器、訓練導彈、導彈集裝箱。新聞稿指日本作為美國的主要盟友，是維持印太地區政治穩定和經濟發展的力量，軍售案可以改善日本的安全，支持美國的外交政策及國家安全目標，亦不會改變區內的基本軍事平衡。美國洛歇馬丁公司是軍售案主要承包商。

F15J及F35A戰機俱可使用 美國希望透過出售先進、長程打擊系統向日本提供防區外能力，將改善日方應對現今及未來威脅的能力；聯合空對地防區外導彈增程型將由日本航空自衞隊戰機使用，包括但不限於F15J戰機，這意味包括日本向美國採購的F35A隱形戰機。值得留意的是，美國國務院去年7月21日宣布批准以2.35億美元（約18.33億港元），向澳洲出售80枚聯合空對地防區外導彈增程型，由澳洲皇家空軍F18F戰機及F35A隱形戰機裝備。

今年發布的最新版日本《防衞白皮書》提到，防區外防衞能力是日本根本性地增強防衞力量的七大領域之一，它是指增強從不受攻擊的安全距離，應對敵方部隊的能力。日本自衞隊將裝備多款防區外導彈，除了聯合空對地防區外導彈增程型外，還有射程555公里以上的聯合打擊導彈、射程1,600公里的戰斧陸攻巡航導彈，兩者都是外購武器；日本亦研發該國12式陸基反艦導彈的能力提高型，增加射程。

日籲以美核保護傘懾對手 另一方面，日本防衞省統合幕僚長吉田圭秀周一警告，面對不斷變化的地區和全球挑戰，自衞隊目前無法以自身力量保障國家安全，呼籲強化防衞能力及維持延伸威懾，並以美國核保護傘震懾地區國家對手，不排除類似俄烏戰爭的嚴重危機在日本附近發生。對於北韓核武及導彈技術，他認為日本必須獲得以導彈打擊目標的反擊能力、改善攔截攻擊能力、興建更多地下掩體，把導彈襲擊造成的損失減到最少。

吉田圭秀指出，日本處於印太戰爭前線，是否能夠防止單方面以武力改變現狀，維護以法治為基礎的國際秩序，是國際社會面對的關係問題。他稱俄羅斯入侵烏克蘭給日本上了一課，日本民眾目睹北韓及中國挑釁，不少人支持增加防衞費及獲得反擊能力。本報綜合報道

日本未來反擊能力（對敵基地攻擊能力）主要手段 吉田圭秀