警毆足浴店智障員工 處分拖字訣

【本報綜合報道】陝西省商洛市一名警員去年11月在足浴店打傷一名智障的男員工，惟事發至今約9個月，案件一直未有處理結果，傷者家屬近日向陝西省紀委監委舉報。商洛市公安局周一通報，已經組成跨部門工作組全面調查案件辦理情況，針對涉案民警違法違紀問題，將依法依紀嚴肅查處，絕不姑息。

30歲宋×是智力殘疾人士，在商洛市丹鳳縣一間足浴城給客人倒水，月入1,000多元人民幣（約1,090港元）。去年11月12日晚上10時許，一名客人酒後在店內與洗腳人員爭執後，將怒氣發洩在宋×身上，對其拳打腳踢，致其手骨骨折。事發後宋×報警，打人者曾經託人找他試圖「私了」，後來家屬打聽到打人者趙×是商洛市交警支隊車管所正式在編民警。丹鳳縣公安局今年2月對趙×故意傷害一事立案，4月公安給宋×開傷情鑑定意見通知書，顯示屬於輕傷一級。

部門稱已停職 家屬本月14日前往商洛市車管所，發現趙×還在崗位工作，質疑對方打人的暴行被閉路電視清楚拍下，為何案件一直未有處理結果。內地傳媒周日聯絡受理案件的丹鳳縣龍駒寨派出所負責人，對方稱要丹鳳縣公安局同意才能夠回覆。商洛市車管所相關負責人解釋，趙×是該單位的人，事發後沒收其制服及警員證，並令其停止執行職務，但不等於毋須到單位。趙×本人則承認犯錯，又表示願意接受法律懲罰。