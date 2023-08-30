禁漁期禁漁區活餌釣魚 兩男罰1.3萬

【本報綜合報道】四川省綿陽市鹽亭縣兩名男子近日因在錯誤的時間和地點，以錯誤的方式釣魚，被法院以非法捕撈水產品罪分別判處拘役，並賠償漁業資源損失。法官指採用泥鰍、蝦類等活體水生物為餌，誘集魚類垂釣，是「野蠻式」掠奪水生生物資源和滅絕性的釣法。

釣獲41公斤魚類 審理案件的綿陽市中級人民法院通報，劉×和段×是資深「釣友」，經常相約在各地野釣。去年10月，兩人在鹽亭縣梓江河段使用活餌（泥鰍）釣魚，釣獲翹嘴紅鮊、鰱魚、鱖魚等共重逾41公斤。民警接獲市民舉報後趕赴現場，查獲並封存魚獲、釣餌、釣具等、劉段二人對在禁釣河域使用活泥鰍釣魚的違法行為供認不諱。今年6月，鹽亭縣檢察院指控二人犯非法捕撈水產品罪，並向鹽亭縣法院提起刑事附帶民事公益訴訟。

法院審理認為，二人在禁漁期和禁漁區使用國家禁止的捕撈方法非法捕撈水產品，構成非法捕撈水產品罪，他們同時破壞漁業資源，造成國家漁業資源損失，損害國家和社會公共利益，應當承擔生態修復賠償的民事責任。鑑於兩人認罪認罰，法院分別判處劉×和段×拘役4個月和3個月，各緩刑7個月和6個月，兩人連帶賠償1.2萬元人民幣（約1.3萬港元），用於購買魚苗修復梓江漁業資源。