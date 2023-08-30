闖民居訛稱凶宅 網紅發難拒刪片

內地短片平台一名擁有250多萬粉絲的網絡主播，擅自闖入他人房屋拍攝並把房屋渲染為「凶宅」、「鬼屋」。屋主得悉後要求刪片遭拒，只好訴諸法庭，最終主播向屋主道歉並支付精神補償費3,000元人民幣（約3,270港元）。

內地傳媒周日報道，家住貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮遠縣的周女士、弟弟和父母一家四口，早年修建房屋經營「農家樂」。後來姊弟兩人的父親2009年因病逝世，母親2012年5月傷重不治身亡。由於父母相繼離世，加上周女士和弟弟因不懂經營，兩人便搬離該棟房屋，借住在親戚家，偶然回去打掃。

檢察院指屋主遭網暴 直至今年6月，周女士發現網絡男主播陸×擅闖她家房屋，稱「這裏死過兩個年輕人，是鬧鬼的房子」，並將上述內容拍成影片上傳多個社交媒體平台。有關影片在各社交及短片平台吸引大量關注和留言，她感到內心受到極大傷害，於是要求陸男刪片，但對方不僅拒絕其請求，還封鎖她的聯絡人資訊。

周女士同月19日前往鎮遠縣檢察院說明情況，並詢問可否申請支持起訴。兩天後，檢察院認為陸×未經允許進入周女士姊弟的房屋拍片並捏造虛假言論，致使二人遭受網絡暴力，侵害其一般人格權，符合支持起訴條件；二人同月向法院起訴陸×。

支付精神補償費3270元 法院本月16日開庭審理案件，法官指出，陸×為博人眼球，獲取流量、賺取經濟利益，擅自進入他人房屋拍攝視頻，捏造並傳播關於他人房屋和家人的虛假事實，使用拍攝手法營造恐怖氣氛，將他人房屋渲染成具有靈異事件的「鬼屋」、「凶宅」，影片對外發布後引起大量網民的過度關注、討論和轉發，形成網絡暴力，嚴重傷害周女士姊弟的感情。根據民法典等相關規定，陸×應當按照周女士姊弟提出的訴訟請求承擔民事責任。

在充分的證據和釋法說理下，陸男認識到自己的行為侵害周女士姊弟的合法權益，請求法院組織調解。最後雙方握手言和，陸×當庭書寫道歉信，並向周女士姊弟支付賠償。本報綜合報道