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足壇反腐 劉軍被帶走調查
內地足壇反腐風暴持續，內地傳媒昨天引述中國足球協會內部通報指，中足聯籌備組副組長、中超公司董事長劉軍被帶走調查。劉軍曾經出任意甲球隊國際米蘭首席執行官，是首名歐洲五大聯賽豪門球隊的中國籍首席執行官。連同劉軍今次被查，中超公司2006年成立以來，共有6任董事長涉案受查。（綜合報道）
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