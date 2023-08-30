牽涉情報活動 韓查孔子學院

【本報綜合報道】南韓傳媒周一報道，南韓光州市擬斥資48億韓圜（約2,850萬港元），為生前加入中共的韓裔作曲家鄭律成修建一座佔地878平方米的歷史公園，引發當地朝野爭議。南韓國家情報院以此為契機，調查中國政府在當地設立孔子學院是否違背初衷，參與體制宣傳和情報活動。

擬修歷史公園成契機 鄭律成原名鄭富恩，出身全羅南道光州，1939年加入中共，曾經為中國及北韓譜寫軍曲，被稱為中國和北韓革命音樂之父，1950年歸化中國籍。光州市擬修建鄭律成歷史公園，南韓國家報勳部長朴敏植極力批評，對此計劃表示強烈憂慮，認為要全面撤回。在過去，孔子學院曾經與光州媒體共同主辦紀念鄭律成的童謠比賽。

南韓反華民間團體「孔子學院實體宣傳運動本部」表示，全韓有39間孔子學院，包括2004年在韓設立的全球首間首爾孔子學院，以及22間大學和16間中學內設立的孔子學院。該運動本部共同代表韓旻昊周日指，孔子學院是中共營運的體制宣傳機構，集中培養南韓親中派，在當地仍然活躍；又指中方藉此對南韓學生開展漢語教育，承擔留學費用等，花逾30年推動這類工作，圖令當地學生產生感激之情。