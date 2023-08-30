商務部：防疫物資清單工作告終

【本報綜合報道】商務部昨日表示，本月18日與海關總署、市場監管總局、國家藥監局聯合印發關於調整防疫物資出口質量監管措施的公告。商務部當天起停止確認取得國外標準認證或註冊的防疫物資生產企業清單工作，市場監管總局停止提供國內市場查處的非醫用口罩質量不合格產品和企業清單工作。

此外，海關自公告發布日開始，不再以上述清單作為相關產品出口驗放的依據。相關出口企業毋須再申請進入「取得國外標準認證或註冊的醫療物資生產企業清單」或「取得國外標準認證或註冊的非醫用口罩生產企業清單」，報關時毋須再提供「出口方和進口方共同聲明」或「出口醫療物資聲明」。此前關於有序開展防疫物資出口的公告、關於進一步加強防疫物資出口質量監管的公告同時廢止。