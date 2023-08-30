郭台銘參選回響大 官媒斥親痛仇快

郭台銘

民調壓倒侯友宜 民進黨員揚言連署 鴻海集團始創人郭台銘周一宣布，連署獨立參加明年台灣總統選舉，引起已經決定徵召人選的國民黨陣營群起炮轟，主要對手民進黨有立委透露，該黨很多支持者會加入連署，為郭一圓選總統夢。中國大陸官媒昨日以頭版轉內頁大篇幅報道，批評郭台銘參選是「親痛仇快」，讓民進黨及賴清德坐收漁翁之利。

台灣傳媒形容，中國大陸官媒大篇幅報道郭台銘參選「攪動台灣政壇」令人意外，該報道副標題質疑此舉是「以戰逼和的起手式」抑或「玉石俱焚的大豪賭」，指他參選被認為是讓台灣在野黨更分裂；又稱郭台銘又在做一次「人生的關鍵抉擇：成為在野陣營的整合者或破壞者，成為台灣的功臣或罪人」。中國大陸官媒刊登的評論文章表示，在台灣非綠陣營國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、郭台銘三方瓜分之下，得票最高一方亦難以獲得逾三成支持，「賴清德躺着贏」的說法不是空穴來風。

藍營縣市長議長拒絕支持 國民黨發言人楊智伃在社交網發文回應郭台銘參選，稱對方若失去誠信便與民進黨沒有分別，強調「理念相同，便可攜手。親痛仇快，民意不容」。

藍營縣市長及多名議長表態力挺代表國民黨參選的侯友宜，雲林縣縣長張麗善批評郭台銘沒有誠信，讓在野團結出現破口；被視為「挺郭大將」的屏東縣議長周典論強調，不會協助對方連署參選；南投縣議長何勝豐表示，希望促成侯友宜、郭台銘、柯文哲合作。

逾半數網民對連署態度消極 隨着郭台銘宣布以獨立身份參選，總統選戰形成四腳櫈格局。台灣傳媒昨日公布民意調查，賴清德以39%支持率領先，郭台銘28%排第2位，柯文哲23%緊隨其後，侯友宜僅9%包尾；在另一項民意調查，賴清德以33%支持率領先，之後為郭台銘19.2%，柯文哲18.5%，侯友宜14.6%。郭台銘即將展開連署以取得參選資格，逾半數網民態度消極。41.1%一定不會參與連署，10.2%可能不會參與，只有21.2%表示一定會參與。本報綜合報道

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