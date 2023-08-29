兩岸國際

5000人荷蘭慶紅髮節
約5,000名來自不同國家的紅髮民眾近日聚集在荷蘭南部小鎮蒂爾堡，慶祝一年一度的紅髮節。該節日2013被載入健力士世界紀錄，當時有1,672名紅髮族在慶典中拍下傳統大合照，成為世界最大規模的天然紅髮族聚會。紅髮人佔世界人口的1%到2%，擁有北歐或西北歐血統的人紅髮比例較高，達到2%到6%。
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