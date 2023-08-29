湖北女醉心黃梅戲 做14年配角不言棄

湖北黃岡一名女子14年來都在演黃梅戲配角，為提升自己，她堅持線上唱戲3年，如今已被劇團提升為副團長，也離夢想更近一步。她在昨日發表的專訪中表示，自己過去一直跑龍套，到現在依然沒有演過大戲，但不管以後能不能上舞台，都一定要時刻準備。

29歲的丁格出生於黃岡的戲曲世家，12歲時背井離鄉，考入安徽省黃梅戲學校的黃梅戲表演專業，但因天生嗓音沙啞，她並不是老師青睞的學生。3年以後，她考入安慶市黃梅戲藝術劇院，角色依舊不起眼，更因戲份不多被外派。她在一場18歲以下黃梅戲新人比賽中第一次上台主唱，被眾人認為好像演了台啞劇，所幸在翌日上台後聲音完全放出，最終以最高分獲得冠軍，展現出黃梅戲潛力。

轉戰直播吸引3萬聽眾 踏入2020年，回到家鄉湖北的丁格由於劇團演出受限，決定嘗試線上直播，翌年又與畢業於武漢藝術學校的丈夫搭檔開設個人直播間，增加演唱機會，每場4小時左右。長時間的直播讓丁格的停頓愈來愈少，唱腔愈來愈婉轉流暢，吸引大批聽眾前來直播間，在最多時曾經容納3萬人同時收聽，遠超只能坐2,000至3,000人的劇場。

丁格表示，短影片平台為戲曲帶來了公平，可以給想唱的、想表演的人一個平台，通過打賞也可以增加自己的收入。自2020年開始直播至今，她已經有一定底氣，想唱的都是她想演的戲。本報綜合報道