官媒籲大英博物館歸還文物

指應彌補歷史罪責

社評還指，在道義上支持其他曾經遭受英國劫掠的國家，包括印度、尼日利亞、希臘等提出文物歸還的訴求，呼籲英國政府在法律及程序上配合推動，這將是對英國是否真心誠意洗刷殖民污點、彌補歷史罪責的一種考驗和驗證。文章寫道，大英博物館收藏的800萬件藏品中，絕大部分來自英國以外的其他國家，相當部分是通過非正當渠道得來，其中約2.3萬件來自中國的文物，包括《女史箴圖》的唐代摹本、遼三彩羅漢像、商周青銅器、魏晉石佛經卷等中國國寶，大多都是當年英國「趁人之危、趁火打劫，甚至直接對中國製造劫難趁機劫掠或盜取得來的」。