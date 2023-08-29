華專家及裝備抵瓦國 提升警力

【本報綜合報道】中國駐瓦努阿圖大使館上周六公布，協助瓦努阿圖的首批中國警務專家和警務裝備已抵達當地，瓦努阿圖總理卡爾薩考和中國大使李名剛出席歡迎儀式。卡爾薩考致詞時表示，中國警務專家將大大提升瓦努阿圖警方維護社會秩序能力。

中國和美國近年在太平洋地區的競爭加劇，所羅門群島與中國早前簽署一項秘密安全協議後，美國及其盟友一直勸說南太平洋島國不要與北京建立安全關係。李名剛指，中瓦警務合作將改善警方能力，促進社會和經濟發展。瓦努阿圖警方發聲明指，警方與所有的夥伴，包括澳洲、新西蘭和中國維持良好的工作關係。

另一邊廂，阿努瓦圖反對黨領袖拉夫曼（Bob Loughman）近日在國會對卡爾薩考提出不信任投票動議，批評卡爾薩考與澳洲簽署安全協定，破壞瓦努阿圖的中立立場，可能影響最大債權國中國提供的發展援助。最高法院上周五裁定反對黨贏得國會針對卡爾薩考的不信任投票，卡爾薩考可上訴，法院會待昨天才罷免卡爾薩考。