塔利班禁婦女入班達米爾國家公園
【本報綜合報道】阿富汗塔利班政府近日下令禁止全國婦女前往中部巴米揚省的著名班達米爾國家公園（Band-e-Amir National Park），聲言「對女性而言，觀光遊覽不是必要活動」。
稱觀光遊覽非必要活動
班達米爾國家公園有寶藍色湖泊和高聳懸崖，壯麗景觀每年吸引成千上萬民眾造訪。英國傳媒周日報道，阿富汗勸善懲惡部代理部長哈納菲（Muhammad Khalid Hanafi）看不慣園區內女性遊客沒有遵守規定以正確方式佩戴頭巾，所以下達禁令，要求安全部隊阻止婦女入園。
自塔利班於2021年重新掌權以來，當局關閉了大多數的女子中學，又禁止女性上大學，以及進入澡堂、健身室和公園等公共場所。人權組織Human Rights Watch研究員巴爾（Heather Barr）說，聽見不止一名阿富汗女性說塔利班接下來將禁止她們呼吸，這聽起來非常誇張，直到看到塔利班所做的事，例如真的試圖阻止女性從事戶外活動和享受大自然等。
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