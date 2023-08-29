塔利班禁婦女入班達米爾國家公園

班達米爾國家公園有寶藍色湖泊和高聳懸崖，壯麗景觀每年吸引成千上萬民眾造訪。英國傳媒周日報道，阿富汗勸善懲惡部代理部長哈納菲（Muhammad Khalid Hanafi）看不慣園區內女性遊客沒有遵守規定以正確方式佩戴頭巾，所以下達禁令，要求安全部隊阻止婦女入園。

自塔利班於2021年重新掌權以來，當局關閉了大多數的女子中學，又禁止女性上大學，以及進入澡堂、健身室和公園等公共場所。人權組織Human Rights Watch研究員巴爾（Heather Barr）說，聽見不止一名阿富汗女性說塔利班接下來將禁止她們呼吸，這聽起來非常誇張，直到看到塔利班所做的事，例如真的試圖阻止女性從事戶外活動和享受大自然等。