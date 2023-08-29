法國禁學生穿罩袍 左翼斥侵犯回教徒

法國教育部長阿塔爾（Gabriel Attal）周日宣布，從新學年開始，將禁止學生穿着回教罩袍上學。校長工會代表歡迎有關決定，形容此前的指引不夠清晰；有左翼政黨領袖則批評，政府做法是存心強迫性地拒絕國內的500萬回教徒人口。

有報道稱，學校中女性穿長袍的現象愈來愈多，教師跟家長之間的關係也變得緊張。阿塔爾接受當地電視台訪問時指，穿回教罩袍上學有違法國嚴格的世俗教育法，從9月4日開始的新學年起，回教徒女學生將不可以再穿罩袍上學，教育部將會向全國學校校長發布明確的規定。

表明不得展示信仰 阿塔爾說：「當你走進課室時，你不能一看學生、就能識別到他們的宗教信仰。因此我決定不應再在學校裏穿着罩袍。」他形容長罩袍是一種宗教態勢，目的在於測試學校必須構成世俗庇護所一事，而法國將為此作出抵抗。

法國學校近年就學生穿回教罩袍問題爭論多時，右翼和極右翼推動實施禁令，左翼則認為做法侵犯公民自由。校長工會秘書長鮑勃基維奇（Bruno Bobkiewicz）支持政府推出學校罩袍禁令；右派共和黨領袖喬託（Eric Giotto）稱「老早已多次呼籲學校要禁罩袍」。左派法國不屈黨的奧坦（Clementine Ortan）則痛批，阿塔爾的聲明違反了法國世俗價值觀的基本原則。

已立法禁穿戴十字架上學 法國早於2004年3月就立法禁止學生在學校穿戴代表宗教信仰的標誌或服裝，包括十字架、猶太教男信徒頭飾和回教婦女頭巾，但沒有禁止穿着回教罩袍。該國至2011年成為首個禁止在公眾地方戴面紗及穿罩袍的歐洲國家。去年11月，教育部把回教罩袍和頭巾列入同組服飾類別，表明如果這些服飾是作為某種宗教信仰的公開展示，將可能被禁止。本報綜合報道