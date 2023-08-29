日F35A首次部署澳洲 為海外演習鋪路

【本報綜合報道】日本首次在海外部署F35A隱形戰機。澳洲國防部周一表示，日本航空自衞隊兩架F35A隱形戰機上周六飛抵北領地一個空軍基地。這是日本與澳洲根據雙方簽署的《互惠准入協定》，日本自衞隊與澳洲國防軍舉行的首場官方活動。

兩國首場官方活動 這批日本航空自衞隊F35A隱形戰機及隨行55名人員，將逗留澳洲北領地廷達爾空軍基地至周二。日本航空自衞隊本月14日公布，今次部署訓練任務內容包括長程導航及空中加油訓練，派遣4架F35A隱形戰機、一架KC767空中加油機、一架C130運輸機及160名人員，目的是加強部署能力，為未來輪換部署澳洲及參與海外演習鋪路。

根據日本航空自衞隊的資料，這次部署訓練任務的地點分別是美國屬地關島安德森空軍基地、澳洲北領地廷達爾空軍基地與達爾文空軍基地，日期為本月21日至下月2日。澳洲國防部表示，對日方選擇澳洲作為F35A隱形戰機首次國際部署的地點感到榮幸；作為「回禮」，澳洲皇家空軍6架F35A隱形戰機下月前往日本參與演習。