俄軍黑海上空攔截美無人機

【本報綜合報道】俄羅斯國防部周日稱，俄軍一架蘇30戰機當天在黑海水域上空攔截了一架美國空軍MQ9A無人機。

聲明說，俄空域監控設備當天在黑海水域上空偵測到一個空中目標正在向俄邊界靠近，為識別空中目標並防止侵犯俄邊界，俄防空值班部隊的一架蘇30戰機隨即升空。經確認，該空中目標為美國空軍MQ9A無人偵察機。當俄羅斯戰機接近時，這架美軍無人機掉頭飛離俄邊界，未發生侵犯俄邊界的情況。俄戰機隨後安全返回基地。

聲明同時表示，俄戰機飛行嚴格按照中立水域空域使用國際規則，並遵守安全措施。俄羅斯國防部上周二發表聲明，指俄軍戰機當天在黑海上空攔截兩架執行偵察任務的外國無人機，分別是MQ9無人機和TB2無人機，但未指明它們屬於哪個國家。

第2艘貨輪駛離烏港口 另外，烏克蘭總統澤連斯基周日表示，離開敖德薩港的第二艘民用貨輪已經抵達安全水域。

俄羅斯早前宣布退出《黑海穀物倡議》，並警告這類船可能被當作軍事目標，烏克蘭政府之後宣布一條新的海上走廊。澤連斯基表示，懸掛利比里亞國旗的散裝貨船為非洲市場運送鋼製品，又感謝讓此事成為可能的每一個人。