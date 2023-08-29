烏軍反攻倘襲俄境 澤連斯基憂支援煞停

烏克蘭正在對俄羅斯發動反攻之際，烏克蘭總統澤連斯基周日表示，若把戰事轉移到俄羅斯領土，援助烏方的聯盟將不再提供支持，認為這是很大風險。他又稱，要求國會對戰時遭貪腐定罪的人士提高刑罰，與叛國罪等同看待。

被問到是否是時候把戰事轉移到俄羅斯領土，澤連斯基直指這有很大風險，絕對會孤立無援，烏克蘭與盟友的關係為收復領土的鬥爭提供重要幫助，烏軍在戰場的進展和責任一直是雙邊，國際夥伴是任何勝利、反攻的任何阻礙、防禦行動和弱點的一部分。他又相信通過政治手段，在克里米亞半島推動俄羅斯非軍事化是有可能。

倡對戰時犯貪腐等同叛國罪 澤連斯基透露已經確立一項立法任務，建議烏克蘭國會議員把戰時的貪腐與叛國罪等同看待，國會下周將收到有關指令。他強調終結國內貪腐是擊敗俄羅斯關鍵，希望藉由打擊貪腐讓烏克蘭的夥伴支持，將耗資數十億美元的重建工作。烏克蘭為肅貪而進行一系列政府改組，澤連斯基本月較早時開除地區徵兵中心所有主管官員。

西方教官承認訓練烏兵困難 英國傳媒報道，西方國家教官承認訓練烏克蘭指揮官時遇到困難，一名德國教官透露，烏克蘭指揮官曾經在前蘇聯時期接受基本訓練，所以有時認為對方會知道得更多，但雙方仍然產生摩擦。烏克蘭國防部長列茲尼科夫宣稱，西方國家承諾提供的F16戰機，可能在明年春天時首次由烏軍飛行員使用，聲言局勢屆時將發生變化。

俄烏戰爭最新形勢方面，俄羅斯國防部周一通報，表示俄方防空系統過去一個晝夜摧毀烏克蘭3枚聯合制導炸彈、27架無人機、一枚高機動火箭系統火箭彈。與此同時，部署克里米亞半島的俄羅斯防空系統兩度攔截烏克蘭來襲目標，分別是附近黑海海域上空一枚巡航導彈，以及克里米亞半島北部與西部空域各一架偵察無人機。本報綜合報道