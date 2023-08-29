海南婦被姦警釋疑犯 羞憤自殺亡准覆查難挽

海南省文昌市一名44歲婦人，上月在家中被當地一名水果店老闆強姦，報警後警方以證據不足為由不予立案。男方被釋放3天後，婦人上周三受不了刺激跳水庫自殺身亡。文昌警方上周六通報，已受理死者家屬的刑事覆議申請，目前已抽調精幹警力成立聯合調查組開展全面覆查，將及時向社會公布結果。

死者義女士的48歲丈夫程先生及其女兒程女士，上周五向內媒講述案件緣由。程先生早前因腳傷，讓妻子代為賣芭蕉給水果店老闆黃×，妻子後來在他追問下透露，3次賣芭蕉黃×都對她有所企圖，第一次用污穢言語騷擾她，第二次企圖對她動手卻遭掙脫，上月15日第3次賣芭蕉後她身體不舒服回家休息，卻遭黃×趁機侵犯。黃×說他有親戚在公安系統，兒子是公務員，女兒是律師，令義女士不敢張聲。

疑犯想付錢了事 程先生獲悉後跟黃×通電話，對方一直在狡辯。兩日後，黃×帶來一萬元人民幣（約1.1萬港元）和一箱飲品，程先生持刀情緒激動要求交代，對方終承認獸行，並欲付錢作「精神損失補償」，但程先生選擇報警。義女士兩度到文昌市公安局錄口供，但因已事發多天，她曾洗澡故沒留下證據。程先生稱，曾提供一條染血和白色液體的短褲，疑為凝固的精液，但警方沒做司法鑑定。黃×女兒多次想拉兩夫婦到派出所和解，但他們不同意，最終因沒有效證據，黃×被警方釋放。義女士自殺前留下遺書，稱「不懂用法律保護自己」。

有內媒指出，事件再次呼喚社會對性侵問題的高度重視。國家在性侵方面的立法和保護機制亟待改進，而司法機關應加強對性侵案件的打擊力度，確保每一起性侵行為都能得到應有的懲罰。報道強調，要為受害者提供更多支持和幫助，確保他們在面對痛苦和困難時能夠得到及時的關注和幫助。本報綜合報道