擅收路費 防火員被勒令還錢

【本報綜合報道】內地一名旅遊博主近日在四川甘孜州巴塘縣自駕旅遊期間，遭防火監督員攔路收費200元（人民幣‧下同，約218港元），引起熱議。甘孜州巴塘縣聯合調查組昨指情況屬實，責令涉事防火監督員歸還所收費用及道歉。

旅遊博主自駕遊奇遇 旅遊博主陳先生周日發布影片稱，他日前與友人前往巴塘縣亞莫措根景區自駕旅遊期間，遭防火監督員攔路收費，對方最初要求他支付300元（約328港元），最終在據理力爭下繳納200元才能離開。聯合調查組經核查證實有關情況屬實，稱該卡點為甲英鎮沖茶村護林防火卡點，涉事防火監督員為甲英鎮沖茶村村民貢×，他以支付修路費用為由向陳先生收取攔路費。

聯合調查組指貢×行為已違反治安管理相關規定，責令他退還違法所得200元，以及另外罰款200元。甲英鎮紀委依紀已對鎮分管護林防火負責人作批評教育，並對貢×作法制教育。聯合調查組將繼續深入調查此事，若發現其他違規違紀違法行為，將依法處理。該縣各鄉鎮將加強護林防火卡點管理工作，避免再發生類似事件。